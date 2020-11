Profanation de la tombe de Dj Arafat : sa mère Tina Glamour en pleurs

Devenu très tôt homme d’affaire en abandonnant la musique, le chanteur Molare vit dans une aisance modeste qui inspire beaucoup de jeunes. Il vient donc de partager son secret avec ses fans.

En effet, «le boss du PRIMUD» a publié une image décontractée de lui, prise à côté de sa voiture qui ne passe pas inaperçue ce jeudi 5 novembre 2020. Face à la photo qu’il a légendé «Eza fraîcheur», un fan a demandé à l’homme d’affaires de partager avec lui, le secret de son confort financier.

Selon Molare, pour se faire de l’argent, il faut d’abord travailler et après investir : «le travail et après les investissements» a-t-il répondu simplement au fan. Dernièrement, invité sur Life Tv, l’homme de 41 ans disait que les investissements sont vraiment ce qui lui rapportent de l’argent et non les organisations de spectacles comme pensent certains.

Par ailleurs, en plus d’être un acharné au travail, Soumahoro Moryféré est un donneur, quelqu’un qui a la main sur le coeur. Molare a aidé de nombreuses personnes et souligne qu’il n’est pas prêt de s’arrêter : «je vais faire le bien tant que je peux. c’est Dieu qui voit, où seront les uns et les autres», avait-il affirmé.