Prix Nobel de physique : trois scientifiques récompensés pour leurs recherches sur les trous noirs

Pour leurs travaux sur “le mystère le plus sombre de l’univers”, selon le comité Nobel, Roger Penrose, Reinhard Genzel et Andrea Ghez ont été primés ce mardi à Stockholm, en Suède.

Avec les travaux effectués par Roger Penrose, Reinhard Genzel et Andrea Ghez, on en est un plus sur les trous. Le trio respectivement de nationalité britannique, allemande et américaine, a reçu mardi 6 octobre la prestigieuse récompense du prix Nobel pour leurs différents travaux.



Si Roger Penrose a découvert “que la formation d’un trou noir est une prédiction solide de la théorie de la relativité générale”, Reinhard Genzel et Andrea Ghez quant à eux, ils ont été gratifiés pour “la découverte d’un objet compact supermassif dans le centre de notre galaxie”, a expliqué le jury Nobel.

Le président du comité Nobel David Haviland, pour conclure estime que “Les découvertes des lauréats de cette année ont ouvert de nouveaux horizons pour l’étude des objets compacts et super-massifs”.

Il faut rappeler que Donna Strickland, professeure à l’Université de Rochester aux Etats-Unis, est la troisième femme à recevoir le Nobel de physique depuis sa création en 1901.

Les trois lauréats se partageront le prix de 9 millions de couronnes suédoises (un peu moins d’un million d’euros) accompagnant la distinction.

