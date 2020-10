Primud 2020 : Shan’L remporte le titre de meilleure artiste d’Afrique centrale

Les dernières publications de la chanteuse franco-malienne Aya Nakamura agitent la toile. Elle a publié quelques clichés dans lesquels elle ne passe pas inaperçue avec sa forte poitrine et son bustier en décolleté.

A l’occasion de la promotion de son nouveau titre Doudou, Aya Nakamura n’a pas fait les choses à moitié. La célèbre chanteuse franco-malienne Aya Nakamura a récemment publié de nouvelles photos d’elle sur son compte Instagram qui enflamment la toile.

Considérée désormais comme une artiste à la renommée internationale, Aya Nakamura continue de travailler pour rendre ses chansons mythiques. Il faut dire que le phénomène Aya Nakamura n’a pas fini de faire parler de lui.

Et pour cause, la belle jeune femme vient de sortir un nouveau titre intitulé Doudou. Sans doute, on aura pas besoin d’attendre longtemps pour que cette chanson rejoigne les tops titres de la star. D’autant plus que pour en faire la promotion, elle multiplie les publications sur son compte Instagram.

Ce qui rend ses photos incontournables sur Internet, car la star s’est rarement montrée si belle et aussi féminine. Il y a de quoi les 2,5 millions d’abonnés de la star doivent être affolés. Au delà d’être aimé, la chanteuse a récemment atteint le million d’albums vendus dans le monde.

Normal, sa stratégie de communication est très pratique. La preuve depuis l’apparition des photos toute la toile ne parle que de son bustier, de sa poitrine, bref de ses formes généreuses, élégamment mises en valeur par sa tenue.