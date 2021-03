Présidentielle du 11 avril : Huguette Akplogan et le RFAF-ODD/Bénin appellent à un scrutin apaisé

La section béninoise du Réseau des femmes d’Afrique francophone pour l’atteinte des Objectifs du développement durable (RFAF-ODD/Bénin) a appelé l’ensemble du peuple béninois et surtout la classe à la préservation de la paix et de la sécurité en cette période sensible de la vie politique nationale. C’est à la faveur d’un atelier de sensibilisation qu’il a initié, ce samedi 27 mars 2021, au profit des responsables d’ONG et acteurs de la société civile œuvrant pour la promotion et la préservation de la paix et la cohésion sociale.

Créé en décembre 2020 apès la réunion de Kinshasa, l’antenne Bénin du Réseau des femmes d’Afrique francophone pour l’atteinte des Objectifs du développement durable (RFAF-ODD/Bénin) entend prendre une part active dans la consolidation de la paix en cette période électorale.

C’est le sens que revêt cet atelier de sensibilisation qui vise à conscientiser les jeunes pour prévenir la violence et œuvrer pour des élections libres, transparentes et démocratiques étant donné qu’ils sont souvent la cible des acteurs politiques pour la génération de la violence en période électorale.

A travers cette initiative, les femmes d’Afrique francophone entendent également outiller les responsables des organisations de la société civile présents sur les stratégies à mettre en œuvre pour la promotion et l’enracinement de la paix dans leurs localités respectives.

En effet, cette initiative qui intervient au lendemain du lancement de la campagne électorale comptant pour la présidentielle du 11 avril est partie du constat selon lequel les violences sous toutes ses formes telles que la violence verbale, physique, psychologique, structurelle s’observent en période électorale.

«Le Bénin doit toujours aller à l’école de la démocratie pour apprendre les bonnes pratiques du jeu démocratique», a indiqué la Vice-modératrice du Réseau, Mme Edmée Guidi avant de regretter les violences survenues lors des élections législatives caractérisées par la destruction des infrastructures et biens matériels de l’Etat et des privés, le déplacement des personnes, la baisse du taux de participation provoquée par l’instabilité politique, la guerre ethnique ou civile.

Cependant, le Rfaf/Odd Bénin se réjouit du bon déroulement du processus électoral et salue la partition des différentes institutions impliquées qui œuvrent pour un scrutin apaisé, sans heurts.

Appel solennel aux Béninois

Dans son appel solennel lancé à l’ensemble du peuple béninois, Mme Huguette Akplogan Dossa, Modératrice nationale du réseau et ses pairs ont invité les acteurs politiques à faire preuve de grandeur d’esprit, d’âme et d’élégance pour porter le Bénin au sommet de la démocratie, gage de tout développement. Ils ont appelé au respect des forces de défense et de sécurité lors de la supervision des élections, à la formation des militants, et surtout une éducation de base à la jeunesse sur les tenants et les aboutissants de la culture démocratique.

Par ailleurs, le réseau appelle les uns et les autres à privilégier le dialogue et à créer des cadres de concertation tout en développant la culture de la non-violence en privilégiant des méthodes pacifiques sans porter atteintes à l’honneur ou à la considération d’autrui.

A cette occasion, les participants ont également examiné et adopté le plan d’action 2021 du Réseau dont le but est de promouvoir les ODD et veiller à leur application par les dirigeants des États-membres. Notons que cet atelier de formation a connu également la participation de l’Ambassadeur mondial des ODD, M. Aimé Kpoglé.