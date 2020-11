Présidentielle au Burkina : Roch Kaboré fustige le comportement de ses adversaires face au terrorisme

Face aux forces vives de la Région des Hauts-Bassins, jeudi 05 novembre 2020, le président burkinabé et candidat à sa propre succession, Roch Marc Christian Kaboré a fustigé le comportement de ses adversaires politiques en lice pour la présidentielle du 22 novembre prochaine face à la question du terrorisme au Burkina-Faso.

Le candidat du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), Roch Marc Christian Kaboré est très remonté contre le comportement «antipatriotique» de ses challengers politiques face aux attaques terroristes au Burkina-Faso.

En effet, il dénonce l’usage que font certains candidats de la question du terrorisme lors de la campagne électorale en cours comptant pour l’élection présidentielle du 22 novembre. Pour lui, «c’est une honte» que ceux-ci en font «un thème de campagne».

«Malgré toutes les tentatives de déstabiliser le MPP au pouvoir, tous nos adversaires candidats ne peuvent rien faire de mieux que nous. Ces candidats sont assis devant leurs télés et font de la fiction. Nous on est dans la réalité», a-t-il déclaré.

Et de poursuivre : «(…) Aujourd’hui, alors que le peuple burkinabè est meurtri dans sa chair par le terrorisme, que le Burkina Faso est attaqué partout, au lieu qu’ensemble nous fassions bloc contre le terrorisme, eux ils se réjouissent et en font un thème de campagne. Pour moi, c’est une honte. Ce n’est pas être du Burkinabè».

En dépit des difficultés rencontrées (le terrorisme, la lutte syndicale et la pandémie du Covid-19, etc), lors de son premier quinquennat, Roch Marc Christian Kaboré s’est dit fier des résultats obtenus. «Le Burkina est resté la tête haute et nous avons engagé ensemble de nombreux résultats», s’est réjouit le candidat du parti du MPP.

Il n’a pas manqué de rassurer les participants de ce que l’intérêt premier de son régime, est de travailler au progrès, à l’union des filles et fils du Burkina, à la cohésion sociale et le vivre-ensemble.