Présidentielle au Burkina: l’opposition dénonce déjà comme Trump, une «fraude massive» et se prépare à contester les résultats

Depuis qu’Obianuju Catherine Udeh, populairement connue sous le nom de DJ Switch, a enregistré la fusillade au péage de Lekki par l’armée nigériane le 20 octobre 2020, elle est dans l’œil de la tempête.

Dans une récente interview avec Becky Anderson de CNN à propos des fusillades à la porte de péage de Lekki, DJ Switch a décrit le régime du président major général Muhammadu Buhari (ret.) Comme une dictature à visage démocratique.

Elle a déclaré: «Je n’ai pas à cœur ce que le président de la République fédérale du Nigéria dit. Le Nigéria est une dictature à visage démocratique. Je pense que c’est avant tout pour plaire à la communauté internationale. C’est notre droit de protester pour le changement que nous demandons. Ce gouvernement a utilisé la force depuis le début.

«Ils ont commencé par infiltrer une manifestation pacifique avec des choses, mais cela n’a pas fonctionné. Ensuite, ils ont fait appel à l’armée. Donc, le même gouvernement qui dit qu’il interdit le SRAS depuis près de quatre ans dit qu’il veut avoir un dialogue. Le président n’a même pas abordé l’incident qui s’est produit au péage, je ne prends donc pas ses paroles au sérieux. Ils doivent faire preuve de responsabilité.»

Switch a saisi l’occasion pour défier le gouverneur de l’État de Lagos, Babajide Sanwo-Olu, de dire la vérité sur ce qui s’est passé au péage de Lekki.

«Sans aucun respect, je mets au défi le gouverneur de l’État de Lagos de dire simplement la vérité. Ils connaissent la vérité et ont des histoires de conflit les uns avec les autres. Les Nigérians sont morts et ce n’est pas le moment de jouer à des jeux. Les familles recherchent leurs proches. Pour être honnête avec toi en ce qui me concerne, je ne sais pas comment me sentir car d’un côté, je suis reconnaissant d’être en vie aujourd’hui mais d’un autre côté je ne sais pas si je devrais dire que j’ai de la chance car il semble que les autres n’ont pas eu de chance. Le gouverneur a la responsabilité envers le citoyen de l’État de Lagos de dire la vérité», a déclaré le disc-jockey.

En se rappelant l’incident, Udeh l’a décrit comme la pire expérience de sa vie. «Ce que j’ai vécu ce jour-là a été la pire expérience de ma vie. L’armée nigériane qui est censée nous protéger est venue sans avertissement; aucun. Il n’y avait pas de représentant pour nous parler. Nous avons entendu des coups de feu derrière le péage parce que nous étions de l’autre côté du péage. Nous avons entendu les coups de feu et les gens couraient alors ce que nous avons fait, c’est de nous asseoir, de rester immobiles et d’agiter nos drapeaux.

«Nous pensions que si nous agitions nos drapeaux, ils sauraient que nous n’étions pas là pour faire du mal mais pour exprimer nos droits. Il n’y avait pas d’avertissement, ils ont juste commencé à tirer et les gens tombaient juste. Je ne peux pas expliquer que c’était juste une scène chaotique que la plupart du temps, j’ai du mal à fermer les yeux sans voir ces choses», dit-elle.

DJ Switch a déclaré à Anderson qu’après le départ de l’armée, la police a fait surface. «Après leur départ, la police nigériane est arrivée, le SRAS pour être précis. D’après les uniformes, nous pouvions voir en particulier un homme qui portait du blanc, je ne sais pas qui il était mais il avait un pistolet. Il nous tirait dessus et nous avons dû courir pour sauver nos vies. C’est la nouvelle», a-t-elle déclaré.