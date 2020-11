Présidentielle au Burkina : la CEN-SAD salue le bon déroulement du scrutin

Au Ghana, l’ex-première dame, candidate du Parti national démocratique (NPD), Nana Konadu Agyeman-Rawlings n’a jamais retiré sa candidature pour le compte de la présidentielle du 07 décembre prochain.

Contrairement aux rumeurs faisant état, lundi 23 novembre, de sa renonciation pour le fauteuil présidentiel, l’ex-première dame Nana Konadu Agyeman-Rawlings reste bel et bien en lice. A la faveur d’une sortie médiatique, ce même lundi, le Parti national démocratique (NPD) de la candidate a apporté un démenti formel.

« C’est une fake news et elle doit être considérée comme telle, notre leader n’a eu aucun lien avec cette idée », a indiqué Alhaji Mohammed Frimpong, secrétaire général du NPD avant de souligner que la candidate et la commission électorale n’ont jamais eu de discussions au sujet d’un éventuel retrait de la course présidentielle. Il n’a pas manqué d’inviter les militants et les sympathisants au calme et à la sérénité.

Après la disparition de son époux, l’ex-président Jerry Rawlings qui devait être pour elle un soutien de taille dans la bataille pour la conquête du pouvoir d’État, certains leaders de son parti ont exhorté la veuve Nana Konadu Agyeman-Rawlings à la démission en signe de respect pour son défunt mari.

Âgée de 72 ans, Nana Konadu Agyeman Rawlings est la première femme de l’histoire du Ghana à se présenter à une élection présidentielle en 2016.