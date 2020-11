Présidentielle au Burkina : Kadré Désiré Ouédraogo prend acte des résultats provisoires mais…

A la faveur d’une déclaration, vendredi, le Président du mouvement Agir Ensemble pour le Burkina, Kadré Désiré Ouédraogo a pris acte des résultats provisoires issus du double scrutin du 22 novembre 2020.

Dans sa déclaration, Kadré Désiré Ouédraogo a d’abord rappelé que sa vision reposait sur des transformations profondes avant de regretter que « le choix des dirigeants issus de ces élections n’a pas été fait sur la base des reformes fortes». Candidat malheureux à la présidentielle du 22 novembre dernier, KDO a dénoncé les dysfonctionnements et les irrégularités qui ont entaché tout le processus électoral.

Cependant, il dit prendre acte de ces résultats à l’instar des autres candidats de l’opposition à cette élection. « Je m’associe aux candidats signataires du CFOP et je prends acte des résultats provisoires publiés par la CENI», a-t-il souligné. Et de poursuivre : «… il est de notre devoir de dénoncer les dysfonctionnements, les cas avérés et les suspicions de fraudes, la proclamation des résultats par la CENI sans consultations, l’absence ou l’arrivée tardive du matériel de vote, la non prise en compte de la cartographie, l’ouverture tardive de certains bureaux de vote, le refus d’établissement des procès verbaux».

Par ailleurs, Kadré Désiré Ouédraogo salue et adhère à la position de ses pairs de l’opposition, celle d’éviter une crise post-électorale au Burkina-Faso.