Présidentielle au Bénin : voici la liste provisoire des 3 duos retenus

L’émission-rubrique du quotidien ‘’L’économiste du Bénin’’ dénommée ‘’Le Club de l’économiste’’ a reçu ce jour jeudi 11 février 2020, le président de la Confédération Nationale des Employeurs du Bénin (CONEB), Albin Fèliho.

A l’entame de cette émission qui aura duré un peu plus d’une heure, le responsable confédéral a renseigné sur les raisons qui ont motivé la création de la CONEB ainsi que les objectifs, missions et fonctionnement de cette confédération syndicale.

Dans le vif du sujet, Albin Fèliho s’est prononcé sur plusieurs sujets dont les financements des Micro, petites et moyennes entreprises (MPME), les réformes dans l’enseignement en ce qui concerne l’adéquation entre la formation et l’emploi, la gestion de la crise sanitaire et économique liée à la Covid-19, la fermeture puis la réouverture des frontières du Nigéria sans oublier les performances économiques pré Covid réalisées par le gouvernement du Bénin.

Après avoir salué les efforts des uns et des autres, autant du gouvernement que des entrepreneurs qui résistent à vents et marrées pour créer la richesse dans le pays, Albin Fèliho a partagé avec ses interlocuteurs diverses actions et réalisations qui permettent à la CONEB de s’auréoler d’un bilan positif, au regard des nombreux acquis qui en ont découlé.

Pour finir, le président de la Confédération Nationale des Employeurs du Bénin a renseigné sur les «heureuses» perspectives de cette confédération syndicale des employeurs au Bénin.

A l’en croire, la CONEB a encore de beaux jours devant elle et les chefs d’entreprises et responsables syndicaux qui y officient ne sont pas prêts à baisser les bras ni reculer car leur objectif n’est autre que de grandir par le travail bien fait. Ce qui se fait depuis sa création.