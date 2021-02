Présidentielle au Bénin : l’appel pressant des États-Unis pour un scrutin libre, juste et transparent

L’organisation pacifique des élections présidentielles d’avril prochain préoccupe les Etats-Unis d’Amérique.

Dans une déclaration publiée sur sa page facebook, ce jeudi 11 février 2021, la représentation américaine au Bénin a appelé tous les acteurs impliqués dans le processus électoral à s’abstenir de toute action qui pourrait engendrer la violence dans l’intérêt supérieur du peuple béninois.

Déclaration de l’Ambassade des Etats-Unis au sujet de l’Élection Présidentielle au Bénin

Pendant plus de trente ans, le peuple du Bénin a tiré une fierté bien méritée d’élections démocratiques qui garantissent aux électeurs un choix parmi les candidats. Les Etats-Unis partagent avec le Bénin, son désir de maintenir ce pilier de la démocratie qui lui est si cher.

Les Etats-Unis ne soutiennent aucun candidat ou parti politique en particulier; nous soutenons le processus démocratique en lui-même. A l’approche de l’élection présidentielle au Bénin, nous exhortons toutes les parties concernées et les citoyens à s’assurer que le processus électoral soit pacifique et qu’il respecte les normes démocratiques avant, pendant, et après le jour du vote. Les Etats-Unis appellent tous les acteurs à s’abstenir de toute action qui pourrait engendrer la violence.

Nous appelons également les forces de sécurité à assurer la sécurité du peuple béninois, y compris des candidats et des membres de la société civile, et exhortons les autorités à respecter leur droit constitutionnel de se réunir pacifiquement. Nous soulignons en outre l’importance de protéger la liberté d’expression, ainsi que celle d’opinion sur n’importe quel candidat ou parti politique, que ce soit en ligne ou dans les médias, et invitons les institutions et cours électorales supervisant le processus et vérifiant les résultats à s’assurer que l’élection soit organisée de façon libre, juste, et transparente.