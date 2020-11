Présidentielle américaine : Rihanna félicite Joe Biden pour son élection !

La chanteuse Rihanna a fait l’éloge du président élu Joe Biden et de son vice-président Kamala Harris après leurs discours de victoire, samedi soir.

«Les visages des créateurs d’histoire, des briseurs de frontière et des GAGNANTS !! FÉLICITATIONS à vous deux, et surtout au peuple américain !!» Harris a écrit sur Twitter. «Tant de travail à faire, tant de mal à défaire! Allons-y! Je suis tellement fier de vous l’Amérique!»

La victoire a été déclarée pour Biden et Harris tôt samedi après plusieurs jours de dépouillement critique au Nevada, en Pennsylvanie et en Géorgie. Au cours de leurs discours de victoire, ils ont discuté de l’unification de l’Amérique sous leur administration.

«Avec le monde qui regarde, vous avez inauguré une nouvelle journée pour l’Amérique», a déclaré le vice-président élu Harris sur scène. «Pendant quatre ans, vous avez marché et organisé pour l’égalité et la justice, pour nos vies, pour notre planète, et puis vous avez voté. C’est maintenant que le vrai travail commence. Nous avons élu un leader qui représente le meilleur en nous.

Harris est en passe de devenir la première femme vice-présidente et la première vice-présidente de la couleur. «Bien que je puisse être la première femme à servir dans ce bureau, je ne serai pas la dernière», a-t-elle déclaré.

L’inauguration de Biden aura lieu le mercredi 20 janvier 2021.