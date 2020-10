Présidentielle américaine : qui sont les stars qui soutiennent Donald Trump ?

Cameron Diaz a déserté les plateaux de cinéma depuis bien longtemps, et maintenant, l’actrice estime qu’il est peut-être temps pour elle de signer son retour !

«Je me sens vraiment résolue. Je n’ai pas fait un film depuis 2014. C’est long, ça fait six ou sept ans que je n’ai pas fait un film. Et ça me va. Je ne me dis pas que je dois retourner sur le devant de la scène. Mais ça ne veut pas dire que je ne le ferai pas un jour ou l’autre. C’est juste que je me sens en paix. Et quand je reviendrai, les gens seront là “ouais, c’est une nouvelle actrice, un peu vieille”. On verra, ne jamais dire jamais», a-t-elle dévoilé lors d’un entretien avec Naomi Campbell, pour la série YouTube No Filter With Naomi.