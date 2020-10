Présidentielle américaine : quand l’irresponsabilité de Trump plonge le pays dans l’incertitude

A moins d’un mois du scrutin, le candidat républicain, président en exercice a été hospitalisé pour cause de coronavirus. Lui, qui a toujours mésestimé le risque du virus «chinois».

On le savait hostile aux gestes barrières. Il y a pris tout son temps avant d’accepter, porter le masque en public. Encore très populaire chez les démocrates, Barack Obama avait déjà laissé entendre que le milliardaire républicain avait «rejeté les avertissements» sur les risques de pandémie.



Donald Trump est souvent accusé par ses détracteurs d’avoir d’abord minimisé la menace, puis d’avoir donné des consignes contradictoires et confuses, entre les appels à la prudence et la hâte de voir l’économie redémarrer.



A moins d’un mois, alors que les votes par poste ont commencé avec déjà l’impression des bulletins, il se déclare positif au coronavirus.





Que faire si Trump est en mauvaise santé le 3 novembre?

Comment remplacé un candidat quand 3,1 millions d’Américains ont déjà voté ?

Le politologue spécialiste des États-Unis Nicole Bacharan sur Europe 1, pense que la Constitution américaine bavarde quand un candidat ne peut pas se présenter physiquement le jour du scrutin. CarTrès difficile du point de vue organisationnel car,indique la spécialiste. De plus, selon une étude de l’Université de Floride, plus de 3,1 millions d’Américains ont déjà voté par correspondance à cause de la pandémie de coronavirus.Mais si toutefois Donald Trump n’est

Dans cette éventualité, “les grands électeurs Républicains désignés par les Américains pour voter Trump pourront donner leur voix à son remplaçant”. Mais Nicole Bacharan persiste et insiste : “C’est une question très compliquée, et donc on peut s’imaginer qu’il y aurait beaucoup de tangages.”