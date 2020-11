Présidentielle américaine : Michelle Obama félicite Joe Biden pour son élection !

Le démocrate Joe Biden, déclaré vainqueur de l’élection aux Etats-Unis par la plupart des médias américains, a promis samedi d’être «le président de tous les Américains». Une élection qui ravit nombre de personnalités qui le soutenaient depuis plusieurs mois.

Michelle Obama a rompu son silence sur Twitter, partageant un message émouvant félicitant Biden et Harris . «Merci à vous tous qui avez versé chaque once de votre espoir et de votre détermination dans cette démocratie au cours de ces quatre dernières années, en enregistrant les électeurs, en les faisant aller aux urnes, en tenant les gens informés. Plus de votes ont été exprimés lors de cette élection que jamais auparavant. C’est à cause de vous», a écrit l’ancienne première dame.

«Et après la fête – et nous devrions tous prendre un moment pour expirer après tout ce que nous avons vécu – rappelons-nous que ce n’est qu’un début. C’est un premier pas. Voter à une élection n’est pas une baguette magique, et n’en gagner pas non plus.»