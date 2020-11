Présidentielle américaine : les stars hollywoodiennes rallient le mouvement #CountEveryVote

Kanye West était peut-être trop occupé ces derniers mois avec sa dernière crise bipolaire, son quasi-divorce avec Kim Kardashian, et sa candidature catastrophique à la présidentielle (qui s’est soldée par un échec retentissant), mais ça n’excuse rien. Le rappeur a apparemment «oublié» de payer ses employés.

D’après des documents juridiques obtenus par The Blast, l’interprète de Gold Digger et Live Nation, qui a organisé avec lui son opéra live au Hollywood Bowl l’année dernière, sont attaqués en justice à hauteur d’1 million de dollars pour «des salaires impayés, des salaires continus, des dommages et intérêts, des sanctions civiles, des pénalités statutaires et des frais d’avocat».

Jamais payés

«Les plaignants ont supervisé, contrôlé et dirigé la production, et les employés lésés ont travaillé de nombreuses heures sur la production et n’ont pas été payés à temps pour leur travail, ou n’ont pas été payés du tout», apprend-on dans la plainte.

Pour le moment, Kanye West n’a pas réagi à ces accusations, mais ce n’est que le dernier revers en date pour l’artiste. En août dernier, le rappeur a également été attaqué en justice à hauteur de 20 millions de dollars par la société MyChannel Inc. pour avoir utilisé sa technologie sans la rémunérer, après avoir promis des investissements qui, évidemment, ne sont jamais arrivés.

Et ce mercredi, le mari de Kim Kardashian s’est réveillé avec un score oscillant entre 0,2 et 0,4 % des votes dans les 12 états dans lesquels il s’était présenté à l’élection présidentielle. Bien loin de se laisser abattre, l’artiste a annoncé qu’il comptait se représenter en 2024…