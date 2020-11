Présidentielle américaine : Dwayne Johnson a admis avoir versé quelques larmes

Comme beaucoup d’autres stars, Dwayne ‘The Rock’ Johnson était aux anges lorsqu’il a appris que Joe Biden avait remporté les élections présidentielles américaines. À tel point qu’il en a versé quelques larmes!

L’acteur et ex-catcheur, qui est papa de Simone (19 ans), Jasmine (5 ans) et Tiana (2 ans), a partagé sur Instagram: «Il se peut que j’ai versé une larme ou deux, ou bien dix. Mon vote représentait mes filles. Il représentait aussi l’humanité, la décence, et les principes et valeurs que Lauren (sa femme, ndlr) et moi apprenons à nos filles. Et pour finir, mon vote représentait l’importance d’être une personne décente. Et pour moi, être une personne décente est essentiel.»

Toutefois, la star de 45 ans a ajouté que les «vrai travail» commence maintenant afin de ressouder un pays clairement divisé (plus de 70 millions de personnes ont voté pour Donald Trump), continuant :

«Cette victoire est super, mais maintenant le vrai travail commence. Car notre pays entier est divisé. Je ne te tourne pas le dos juste parce que l’on n’a pas le même opinion, je ne suis pas comme ça. Je suis encore là, et quand le soleil se lèvera, on se lèvera tous avec lui, on ira travailler, on nourrira nos familles, et on paiera nos factures. Félicitations au président élu Joe Biden, et au vice-président élu Kamala Harris, et à tous les américains qui ont participé au vote le plus massif que notre pays ait jamais connu.»

Dwayne n’est pas la seule célébrité qui a versé quelques larmes après la victoire de Joe Biden. En effet, Lizzo a également partagé une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle elle se réjouissait de ce triomphe et ne pouvait pas s’empêcher de pleurer.