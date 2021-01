Présidentielle américaine : Donald Trump reconnaît sa défaite et promet une « transition ordonnée »

En Côte d’Ivoire, le parti PDCI-RDA sera bel et bien au rendez-vous des prochaines législatives prévues pour le 06 mars 2021. Ce mardi 05 janvier 2021, son président, Henri Konan Bédié a défini les critères de sélection des candidats désireux de représenter le parti à ces élections.

Notons que le président Henri Konan Bédié, a créé un comité électoral présidé par Emile Constant Bombet.

Intégralité de la circulaire du PDCI-RDA

I- CRITÈRES DE CANDIDATURE

Le militant ou la militante qui sollicite le parrainage du PDCI RDA pour les élections législatives de 2021 doit :

remplir les conditions d’éligibilité prévues par le code électoral pour ledit scrutin (voir la liste ci-jointe) ;

Être un / une militant(e) fidèle et loyal(e) au PDCI RDA ;

S’acquitter d’une contribution financière de 100.000 FCFA au processus d’analyse des candidatures à payer à la Direction Financière du Parti pour le compte du Comité Electoral du PDCI-RDA.

En cas de nécessité d’élections primaire, le montant d’une contribution financière spéciale à l’organisation desdites élections sera fixé.

II. LE DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature est constitué comme suit :

Une demande manuscrite de parrainage du PDCI-RDA, mentionnant la circonscription électorale choisie ;

Une copie d’extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu.

deux (02) photographies noir et blanc de chaque candidat dont l’une au format 3,5 cm x 4,5 cm et l’autre au format 13 cm x 18 cm ;

La photocopie de la Carte Nationale d’Identité ;

La photocopie de la Carte d’Électeur ;

La photocopie de la carte de militant comportant les stickers des années 2018, 2019 et 2020 ;

Une déclaration sur l’honneur du / de la candidat (e) s’engageant à ne pas être candidat(e) indépendant(e), ni à quitter le PDCI-RDA pendant la législature ;

La fiche Technique du / de la candidat(e) ;

La fiche Technique de la Délégation Départementale ou Communale ;

Le reçu de la contribution financière du/ de la candidat(e).

III- MODALITÉS D’ANALYSE DES CANDIDATURES AU NIVEAU LOCAL

III-1– Le Mode opératoire d’analyse

L’analyse des candidatures au sein de chaque Délégation Départementale ou Communale est opérée par une Commission Electorale locale composée comme suit :

Le Délégué Départemental ou Communal, Président

Les membres du Bureau Politique et du Comité des Sages de la Délégation Départementale ou Communale ;

Les membres du Grand Conseil Régional de la Délégation Départementale ou Communale ;

Les Secrétaires Généraux de Section ;

Les membres du Bureau de la Délégation Départementale ou Communale ;

La Commission Électorale locale est chargée de recevoir, d’examiner les demandes de parrainage et d’émettre un avis sur le profil du /de la candidat (e) avant la transmission des dossiers de candidature au Comité Électoral du PDCI-RDA.

Ne prennent part aux délibérations de la Commission Electorale locale que les personnalités ci-dessus énumérées et qui sont à jour de leurs cotisations de 2018, 2019 et 2020.

III.2 Le délai de dépôt et d’analyse des candidatures

La réception et l’examen des dossiers de candidatures se feront selon le chronogramme suivant :

du 04 au 10 janvier 2021 : Dépôt des dossiers de candidature au Bureau de la Délégation Départementale ou Communale, contre récépissé.

du 11 au 14 janvier 2021 : Recherche de candidatures consensuelles avec les partis politiques de la coalition ;

du 15 au 20 janvier 2021 : Traitement et dépôt des dossiers de candidature à la commission électorale indépendante (CEI).

III.3 L’analyse des candidatures

La Commission Electorale locale se réunit sous la présidence du Délégué Départemental ou Communal pour émettre son avis sur les demandes de parrainage reçues par le Bureau de la Délégation.

Toutefois, l’avis de la Commission Electorale Locale devra tenir principalement compte des observations des membres de ladite commission militant dans la circonscription électorale concernée.

Les réunions de la Commission Electorale locale font l’objet d’un procès-verbal à transmettre au Comité Electoral du PDCI-RDA.

IV- RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Il y a lieu de rappeler que l’objectif à rechercher dans l’analyse des candidatures est de garantir le succès du Parti aux prochaines élections législatives. Cette analyse devra donc s’effectuer avec sérénité et objectivité.

Je compte sur le sens de responsabilité et d’engagement de chacun et de chacune d’entre nous pour que le Parti ne sorte pas divisé de cette opération.