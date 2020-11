Présidentielle américaine : Donald Trump joue au golf pendant que Joe Biden célèbre sa victoire !

Après un dénouement qui se sera étalé sur plusieurs jours, Joe Biden et son épouse Jill Biden ont célébré la victoire de ce dernier dans la course présidentielle l’opposant à Donald Trump.

Alors que le candidat démocrate a finalement été donné gagnant ce samedi 7 novembre, c’est avec une promesse que son épouse a réagi peu après sur Twitter.

Tout comme Joe Biden, Jill Biden a également assuré que son époux serait rassembleur, «un président pour toutes nos familles».

Un message qui fait écho à la ligne directrice que s’est imposé Jill Biden, 69 ans, enseignante de formation et docteure en éducation, durant toute la campagne: seul son mari pourra réconcilier l’Amérique.

Avec une vigueur semblant parfois dépasser celle de son époux, qui a longtemps limité ses déplacements, elle a multiplié les visites dans les Etats-clés, essentiels à la victoire démocrate le 3 novembre, appelant tous les Américains, «démocrates et républicains, ruraux et urbains», à se rassembler pour dépasser les clivages politiques, battre la pandémie et la crise économique.

C’est aussi elle qui montre aussi une image plus intime de Joe Biden, dont la vie a été frappée par des «tragédies inimaginables». Joe et Jill Biden se sont mariés en 1977, cinq ans après une première tragédie, quand un accident de voiture avait emporté la première épouse du sénateur et leur fillette.

Elle restera enseignante

Si Jill Biden a interrompu momentanément sa carrière lorsqu’elle avait eu leur fille, Ashley, en 1981, elle enseigne toujours dans une université, près de Washington, où elle veut continuer à travailler sous la présidence de Joe Biden. Sans compter Hillary Clinton, brièvement sénatrice à la fin du mandat de son mari Bill, elle deviendrait ainsi la première Première dame à poursuivre sa carrière professionnelle.

Totalement investie dans la campagne de son mari, elle a dénoncé les «calomnies» lancées par le camp Trump pour «détourner l’attention» au sujet des accusations récentes de corruption portées contre Joe et Hunter, cadet à problèmes qui a fait des affaires en Chine et en Ukraine lorsque son père était numéro deux de Barack Obama.

Elle est toutefois restée discrète face à l’accusation de viol dans les années 1990 faite par une femme, Tara Reade, que Joe Biden a catégoriquement nié.

Le président-élu s’est aussi vu reprocher d’avoir un rapport trop tactile avec des femmes, qui se sont plaintes de gestes trop envahissants. Jill Biden affirme ne voir qu’un comportement innocent de son mari, qui a admis avoir «appris» des déclarations de ces femmes jugeant leur espace intime envahi.