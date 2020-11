Présidentielle américaine : ce que pense Joël Aïvo de la victoire de Joe Biden

Dans vidéo qui date de ce dimanche 8 novembre 2020, le porte-parole de l’opposition ivoirienne Pascal Affi N’Guessan dément une rumeur l’annonçant pour mort.

«Une rumeur diffusée et entretenue sur les réseaux sociaux, fait état de ce que le 1er Ministre Pascal Affi N’Guessan aurait subi des tortures et serait décédé. La Police Nationale tient à informer l’opinion nationale et internationale que monsieur Pascal Affi N’Guessan interpellé dans la nuit du 06 au 07 novembre 2020 dans le cadre d’une enquête pour complot et attentat contre l’autorité de l’Etat, se porte bien et n’a fait l’objet d’aucun acte de tortures.

Elle tient à rappeler que les auteurs de ces fausses informations qui n’ont d’autres objectifs que de semer l’émoi au sein de la population sont passibles de poursuites judiciaires» a annoncé la direction de la police selon Yeclo.