Présidentielle 2021 : intégralité de la conférence de presse de Rachidi Gbadamassi (vidéo)

Candidat à sa propre succession, le Chef de l’État, Patrice Talon a fait une promesse, celle de faire des pas de danse après sa victoire lors des élections présidentielles du 11 avril prochain. C’était à la fin de la première phase de la visite médicale qu’il a effectuée ce jeudi 18 février 2021, au siège de la Cour constitutionnelle.

« Vous avez promis la fête. On dit que vous êtes un grand show man. Vous nous promettez des pas de danse en attendant la campagne?», a lancé le journaliste au Chef de l’État Patrice Talon.

Répondant à cette question, le Président de la République a fait savoir qu’il se rendra disponible si on l’invite. « Si vous m’invitez à une fête, je viendrai. On fera un concours de salsa ou de rock », a-t-il répondu.

Il a été relancé par le journaliste qui lui demande : « Au soir de l’épreuve ?». Comme on pouvait s’y attendre, Patrice Talon a également répondu à cette préoccupation. « Le 11 avril, le soir ? Bon ça va être surement le 12 non ? Si on gagne au premier tour. Donc vous me devez une fête alors », a-t-il laissé entendre.

Notons que la discussion entre le Chef de l’État Patrice Talon et le journaliste s’est déroulée dans une ambiance très conviviale à la satisfaction de tous.

