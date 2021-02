Présidentielle 2021 au Bénin : une organisation politique des USA appelle Joe Biden au secours !

La situation politique actuelle que traverse le Bénin en cette période électorale inquiète plus d’un. Le NYCFPA pour sa part, a tiré la sonnette d’alarme en adressant un communiqué datant du 19 février 2021 à Joe Biden pour intervenir et rétablir la paix pour une élection transparente, apaisée et inclusive.

En effet, le New York Center for Foreign Policy Affairs (NYCFPA) est une organisation de politique, de recherche et d’éducation basée dans l’Etat de New York avec un bureau à Washington DC .

Il est une institution indépendante à but non lucrative et non partisane, consacrée à la recherche approfondie et analyse de tous les aspects de la politique étrangère américaine et de son impact dans le monde.

Le NYCFPA a analysé la situation politique du Bénin, appelé berceau de la démocratie en Afrique, et a constaté que les choses vont de mal en point. Vue la décision de la CENA concernant la liste provisoire des candidats retenus, passant par le problème de parrainages au multiples messages d’alerte de Reckya Madougou, le NYCFPA pense qu’il y a un véritable souci de transparence.

Ainsi, l’organisation américaine par le biais d’un communiqué de presse officiel datant du 19 février 2021 appelle le nouveau président des États-Unis, Joe Biden à intervenir le plus vite que possible afin qu’un dialogue national entre toutes les parties prenantes de cette élection présidentielle d’avril 2021 soit trouvé pour aboutir à une élection transparente, apaisée et inclusive.

Intégralité du communiqué de presse du NYCFPA