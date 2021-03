Présidence de la Cour Suprême : Patrice Talon nomme Victor Dassi Adossou

Au titre des mesures individuelles du Conseil des Ministres de ce mercredi 10 mars 2021, le Président Patrice Talon a nommé le successeur du président sortant de la Cour Suprême Ousmane Batoko. Il s’agit du haut Magistrat Victor Dassi Adossou.

Victor Dassi Adossou est le nouveau Président de la Cour Suprême. Il succédera dans les tout prochains jours au président sortant Ousmane Batoko qui est en fin de son deuxième mandat quinquennal à la tête de cette institution.

Conformément à la loi fondamentale, le Président de la République l’a nommé à cette haute fonction après consultation du président de l’Assemblée nationale.

Le nouveau patron des lieux a occupé plusieurs postes de responsabilités dans la maison justice et même dans cette institution à savoir le président de la Chambre administrative de la Cour Suprême, un poste qu’il occupe depuis 2017.

Il a été également Juge d’instruction, Substitut du Procureur de la République et Conseiller à la Chambre administrative de la Cour suprême, sans oublier Directeur des affaires civiles et pénales au Ministère de la justice, Conseiller technique juridique du Garde des sceaux, et Directeur de cabinet du président de la Cour suprême.

Notons que la Cour suprême est la plus haute juridiction de l’État en matière administrative, judiciaire et des comptes de l’État. Elle est également compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales. Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif ainsi qu’à toutes les juridictions.

Elle est également consultée par le Gouvernement plus généralement sur toutes les matières administratives et juridictionnelles. Elle peut, à la demande du Chef de l’État, être chargée de la rédaction et de la modification de tous les textes législatifs et réglementaires, préalablement à leur examen par l’Assemblée nationale