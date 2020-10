Préservation de la paix en Côte d’Ivoire : une mission ministérielle de la Cedeao échange avec l’opposition

En Côte d’Ivoire, une mission ministérielle de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), a échangé, ce dimanche 18 octobre 2020, avec les ténors de l’opposition ivoirienne.Conduite par la ministre des affaires étrangères du Ghana, Shirley Ayorkor Botchwey, la délégation ministérielle de la Cedeao a échangé notamment avec le président du Pdci-Rda, Henri Konan Bedié et Pascal Affi N’Guessan du FPI, tous candidats à l’élection présidentielle du 31 octobre prochain. Au cours de cette rencontre très conviviale, la délégation ouest-africaine a insisté sur la nécessité de préserver la paix par le dialogue. “Nous avons échangé avec les deux candidats à la course présidentielle les présidents Henri Konan Bédié et Pascal Affi N’Guessan. Nous leur avons demandé de préserver la paix sociale par le dialogue. Aucune crise ne peut-être résolue sans le dialogue. C’est pourquoi nous leur avons recommandé la voie du dialogue“, a confié Shirley Ayorkor Botchwey.Composée, entre autres, de la cheffe de mission, Shirley Ayorkor Botchwey, ministre des affaires étrangères et de l’intégration Régionale du Ghana et présidente du Conseil des ministres de la Cedeao, et du Général Francis Béhanzin, Commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la Cedeao, cette délégation aura, au cours de son séjour, à rencontrer les candidats à l’élection présidentielle, le Premier Ministre et les membres du Gouvernement sans oublier le Groupe informel d’Ambassadeurs (Pays membres permanents du Conseil de Sécurité et autres)Notons que cette nouvelle mission de la Cedeao vise non seulement à prévenir les violences électotales en Côte d’Ivoire mais aussi et surtout à contribuer à la poursuite normale du processus électoral dans l’intérêt supérieur du peuple ivoirien.

