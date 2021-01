«Pourquoi respectez-vous votre pasteur plus que votre mari?», Reno Omokri demande aux femmes mariées

En dépit d’être l’épouse de Messi, il y a des choses que vous ne savez peut-être pas sur Antonela Roccuzzo.

Lionel Messi n’est pas seulement l’un des meilleurs joueurs de football de tous les temps, comparé à Pelé, Diego Armando Maradona et d’autres légendes, mais aussi l’une des personnes les plus célèbres du monde entier.

L’Argentin est connu publiquement dans tous les coins de la planète, en raison de l’impressionnante carrière qu’il a faite au FC Barcelone.

Depuis qu’il était très jeune, Messi était proche d’ Antonela Roccuzzo , sa femme et la mère des trois enfants de la famille, Thiago, Mateo et Ciro . Bien qu’elle soit aussi une personne célèbre, il y a des choses que vous ne savez peut-être pas sur elle. Pour commencer, nous pouvons mentionner les tatouages , quelque chose qu’elle aime vraiment et qu’il en a cinq dans son corps.

Il y a quelques années, Antonela a décidé de créer une nouvelle entreprise liée à la mode avec un magasin de chaussures argentin appelé Sarkany, ouvrant une boutique à Barcelone.

Malheureusement, l’aventure a mal tourné, ils ont perdu beaucoup d’argent et ont décidé de fermer. Un autre fait est qu’elle entretient de bonnes relations avec Georgina Rodríguez, la petite amie de Cristiano Ronaldo, malgré la rivalité de leurs maris.

Antonela est née dans la même ville que Messi, Rosario, et ils étaient en couple depuis très jeunes. Quand il a finalement déménagé à Barcelone, elle l’a rejoint et l’accompagne depuis ces temps. Le dernier fait est qu’elle est un modèle de fitness , qui travaille sa physique presque tous les jours et prend soin de ses trois garçons.

L’avenir incertain de la famille

Le fait que Messi veuille quitter le FC Barcelone signifie également que la famille pourrait partir dans une autre ville pour la toute première fois.

Le Paris Saint-Germain est le grand prétendant à le signer et cela signifierait que toute la famille Messi pourrait déménager en France.