«Pourquoi nous avons arrêté Omah Lay, Tems», Police ougandaise

La police ougandaise a publié une déclaration révélant pourquoi les chanteurs nigérians Omah Lay et Tems ont été arrêtés via son compte Facebook vérifié.

Dans la déclaration signée par le responsable des relations publiques de la police métropolitaine de Kampala; Surintendant de la police, Patrick Onyango, les chanteurs ont été arrêtés pour avoir bafoué les directives Covid-19.

Onyango a également mentionné que trois policiers ougandais avaient été arrêtés pour complicité avec les organisateurs de l’événement pour enfreindre la loi.

Le communiqué disait: «Neuf personnes ont été arrêtées en relation avec le concert non autorisé qui a eu lieu hier soir à Ddungu Resort, Munyononyo, Kampala Capital City. Parmi les personnes arrêtées figurent l’artiste nigérian Stanley Omah Didia alias Omah Lay, l’artiste Temilade Openyi alias Tems, Muyiwa Awomiyi (manager de Temilade). Benjamin Kabura (organisateur), Ivan Ddungu, le directeur de l’endroit où le concert a eu lieu, et Prim Kasana, le directeur de l’événement, qui a engagé Omah Lay pour chanter. D’autres sont les policiers L / AIP Fabiano Juma, No51328 PC John Bosco Ocaba et No.67898 PC Paul Odongo.

«Tous les suspects sont détenus pour avoir commis des actes susceptibles de provoquer la propagation d’une maladie infectieuse, qui est le coronavirus. Il est également allégué que les suspects et d’autres personnes toujours en fuite ont organisé un concert en violation des directives du Ministère de la santé.»

Les agents des relations publiques de la police ont déclaré que le dossier des coupables était en cours de traitement afin qu’ils puissent être inculpés au tribunal.

Onyango, «Il est allégué que les organisateurs du concert ont d’abord organisé le déjeuner et le dîner, mais plus tard, la nuit, ils ont commencé à inviter des artistes à se produire. Des enquêtes préliminaires indiquent qu’ils ont été de connivence avec des policiers de la région, qui ont gardé l’événement illégal.

Les policiers arrêtés et trois autres personnes toujours en fuite font également l’objet d’une enquête pour avoir désobéi aux ordres légaux. Tous les suspects sont détenus au poste de police de Katwe à Kampala alors que leurs dossiers sont en cours de traitement afin de pouvoir comparaître devant le tribunal.

«Après l’épidémie de coronavirus dans le pays, le ministère de la Santé a publié des directives suspendant les concerts auxquels assistaient les fêtards afin d’arrêter la propagation du virus mortel. Les lignes directrices sont toujours valables.

Il a ajouté: «Nous condamnons les actes de certains individus égoïstes, qui sont déterminés à violer les directives sur le Covid-19 dans le but de gagner de l’argent tout en risquant la vie de nombreux Ougandais. Nous appelons les membres du public à adhérer aux directives du ministère de la Santé sur la prévention de la propagation du Covid-19.»