«Pourquoi nous apportons un concert de gospel à une discothèque», CDO

Le chanteur Charley Pride, la première superstar de la musique country noire moderne, est décédé à 86 ans. La société de relations publiques 2911 Media a confirmé que Pride est décédé le 12 décembre à Dallas, au Texas, des complications liées au Covid-19, rapporte Variety.com.

La fierté venait d’être vue par des millions de personnes à la télévision en direct en novembre alors qu’il recevait un prix pour l’ensemble de sa carrière de la Country Music Association lors de sa diffusion annuelle le 11 novembre où il a fait sa dernière performance, un duo de son classique «Kiss an Angel Good Mornin», Avec Jimmie Allen, une star noire montante de la musique country.

La fierté a suivi avec un long et sincère discours alors que le petit public de nominés et de leurs invités était très attentif. Tous les artistes de la télédiffusion des CMA Awards auraient subi des tests Covid-19 répétés avant de comparaître, et plusieurs ont abandonné à la suite d’un test positif.

Les représentants de l’AMC ont déclaré à l’époque qu’aucun des artistes qui avaient été testés positifs n’était entré dans l’empreinte de la zone de production pour la télédiffusion.

Maren Morris, qui a également joué dans les CMA et a été la principale gagnante, a été parmi ceux qui se sont rapidement demandé s’il pouvait y avoir un lien, Pride ayant apparemment contracté le Covid-19 si peu de temps après son apparition dans la série.

«Je ne veux pas sauter aux conclusions parce qu’aucune déclaration de famille n’a été faite, mais si c’est le résultat du fait que les CMA sont à l’intérieur, nous devrions tous être indignés. Reste au pouvoir, Charley», a tweeté Morris.

Rissi Palmer, une autre star noire montante du genre qui a célébré le chemin de la fierté pour elle et pour d’autres, fait partie des personnes qui ont rendu un hommage rapide alors que la nouvelle choquait le monde de la musique country.

«Je n’ai pas de mots», a simplement tweeté Palmer.

La légendaire chanteuse de musique country Dolly Parton a tweeté: «J’ai tellement le cœur brisé qu’un de mes amis les plus chers et les plus anciens, Charley Pride, est décédé. C’est encore pire de savoir qu’il est décédé du Covid-19. Quel horrible virus. Charley, nous t’aimerons toujours.

Au cours des années 60, de nombreux artistes de R & B ont déménagé dans le royaume country; le plus célèbre, Ray Charles a connu un succès retentissant avec son album n ° 1 «Modern Sounds in Country and Western Music». Mais Pride a été le premier artiste noir de l’époque à être signé et commercialisé par la division country d’un grand label américain.

Bien que son premier travail ait été promu par RCA sans images qui divulgueraient sa race, Pride a rapidement trouvé sa musique adoptée par un public du Sud, blanc et ouvrier qui trouvait qu’elle pouvait s’identifier aux racines métayers et aux aspirations universelles du chanteur. Son interprétation fine de chansons de honky-tonk adroitement écrites l’a maintenu au sommet pendant près de deux décennies.

«C’était le bon chanteur au bon moment de l’histoire. La fierté a certainement profité de l’humeur accrue de tolérance raciale promue aux États-Unis par le mouvement des droits civiques et des désirs de l’industrie de la musique country d’améliorer son image et d’élargir son public», a écrit l’historien de la musique country Bill C. Malone. Succès.

Il est né à Sledge, Mississippi, il était l’un des 11 enfants. Enfant, Pride travaillait comme cueilleur de coton dans une ferme. Bien que Pride ait commencé à jouer de la guitare à l’adolescence, il était un athlète doué et il a d’abord jeté son dévolu sur une carrière dans le baseball.

Alors que Pride travaillait dans les ligues mineures de baseball, il entretenait toujours des pensées sur une carrière musicale. Alors qu’il se considérait principalement comme un chanteur de country et prenait Hank Williams comme un avatar stylistique majeur, sa première session d’enregistrement, coupée en 1958 au Sun Studio de Memphis, le trouva travaillant dans un mode R&B.

Il faudrait encore sept ans avant que Pride ne soit signé pour un contrat d’enregistrement après que des blessures aient mis fin à sa vie dans le baseball.

Son chant a suscité l’intérêt de la star de la country Red Sovine, qui lui a conseillé de chercher du travail à Nashville. Il a finalement été signé chez RCA par Chet Atkins, chef de la division pays du label et son producteur en chef.

Son manager, Jack Johnson, a cependant insisté pour qu’aucune photographie de Pride ne soit initialement publiée, craignant une réaction potentielle à cause de sa race.

Il a maintenu un intérêt de longue date pour le baseball: un participant fréquent à l’entraînement de printemps et aux matchs à domicile des Texas Rangers, il a chanté l’hymne national à la Série mondiale 2010. Il laisse dans le deuil son épouse, Rozene; deux fils; et une fille.