Pourquoi la robe que Meghan Markle portait pour annoncer sa grossesse cache un message si puissant

Meghan Markle, duchesse de Sussex, 39 ans, utilise souvent ses tenues pour envoyer un message, et il y en avait peut-être une cachée dans la robe Carolina Herrera qu’elle portait pour annoncer sa deuxième grossesse dimanche.

Pour la photo en noir et blanc prise via iPad par le photographe Misan Harriman, un ami de Markle et du prince Harry, la duchesse a enfilé une robe fluide qui a été faite sur mesure pour elle par le directeur créatif de la marque, Wes Gordon.

Wes Gordon a admis avoir confectionné cette robe pour elle quand elle était enceinte d’Archie, il y a donc presque deux ans. Il y a une réalité, c’est 2021, et il y a un monde à sauver, alors bien sûr, il est d’accord pour que Meghan Markle porte à nouveau la tenue.

Il a continué en disant qu’il y a une crise indéniable et que chacun doit faire sa part. Chez Carolina Herrera, ils s’engagent à rechercher des tissus durables. Mais la première chose que quelqu’un peut faire pour la durabilité est de conserver les pièces que vous achetez et de les utiliser plus longtemps.

C’est pourquoi il pense que ce que Meghan Markle a fait est un message si puissant. Elle portait une robe qui n’est pas moins belle, parce qu’elle a deux ans… ça lui fait se sentir non moins spéciale ou pas moins heureuse.

Elle est depuis longtemps un partisan de lui, elle a écrit qu’elle était «obsédée» par ses beaux, glorieux, sexy designs sans effort sur son blog lifestyle aujourd’hui disparu, The Tig.