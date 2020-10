Portugal : les nouveaux crampons de CR7 en hommage à ses 100e buts, et à porter contre la France (photos)

Ce dimanche, le Portugal va jouer contre la France. Et Cristiano Ronaldo se prépare déjà. L’attaquant portugais va porter ses nouveaux crampons dédiés pour ses 100e buts en sélection.

En effet, le 8 septembre dernier, face à la Suède pour la Ligue des Nations, Cristiano Ronaldo a signé son 100ème but avec la sélection portugaise.

Grâce à cela, il devient ainsi le deuxième joueur le plus prolifique au niveau international et est à neuf buts de dépasser l’Iranien Ali Daei, premier au classement. Et la star pense gravir les échelons.

Ainsi, face à la France ce dimanche dans le cadre de la Ligue des Nations toujours, l’attaquant vedette de la Juventus va porter ses nouveaux crampons en hommage à ses 100 pions sous le maillot lusitanien.

L’ancien joueur de la Casablanca portera des paires customisées par son équipementier Nike, aux couleurs de son pays et avec l’inscription «CR100» sur le flanc. Un outil magnifiquement conçu et très beau.

Mais reste à savoir s’il va pouvoir marquer face aux poulains de Didier Deschamps pleinement en forme.