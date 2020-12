Pompeo accuse la Russie de «semer le chaos» autour du bassin méditerranéen

A la faveur d’une sortie médiatique, ce mardi 15 décembre 2020, le procureur de la République, près le Tribunal de Cotonou, Elonm Mario Mètonou s’est prononcé sur les manœuvres de tricherie qui ont été orchestrées dans l’après-midi du samedi 12 décembre dernier par deux candidates lors des compositions de Procédure pénale.

Au cours de sa sortie, le procureur Mario Mètonou a confirmé l’ouverture d’une enquête dans l’affaire dite de “Tricherie en pleine composition du recrutement de 100 auditeurs de justice” afin de situer les responsabilités. A en croire le procureur, il s’agit de deux cas de tricherie dans laquelle sont impliquées deux candidates. La première a été surprise en train de manipuler son téléphone portable par lequel elle correspondait avec une personne extérieure tandis qu’il a été retrouvé chez la seconde des documents écrits en forme de brouillon qui n’étaient ceux fournis par le centre de d’examen.

Celles-ci ont été aussitôt expulsées du centre de composition puis placées en garde à vue sur instruction du parquet de Cotonou. Dès la clôture de l’enquête confiée à la Brigade Économique et Financière, les mis en cause de même que leurs complices seront présentés au procureur pour être fixés sur leur sort.

Aux termes des dispositions des articles 754 et 757 du code pénal, les auteurs ou complices de la fraude dans les examens et concours sont passibles de cinq ans de prison et cinq millions d’amende. C’est dire que les deux candidates et leurs complices encourent de lourdes peines.