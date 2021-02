Polémique : Une camerounaise accuse Samuel Eto’o de l’avoir droguée et violée

Une certaine Audrey Ngono vient de lâcher une polémique sur la toile. Elle accuse Samuel Eto’o de l’avoir droguée, violée et enfermée dans un donjon inconnu!

Elle affirme en outre que la légendaire star du football Eto’o a engendré des enfants avec elle et les a emmenés.

Qu’à un moment de son calvaire, Didier Drogba, la star du football ivoirien a même proposé de l’aider à échapper à l’enfer qu’elle subissait entre les mains d’Eto’o mais elle a refusé par peur pour sa vie.

Beaucoup ont interprété son explosion comme une tentative d’obtenir une publicité inutile et de créer un buzz, tandis que d’autres l’ont qualifiée de personne mentalement instable qui a désespérément besoin d’une aide psychiatrique.

Jusqu’à présent, Samuel Eto’o n’a pas encore commenté les accusations scandaleuses et odieuses.

Le message de AUDREY NGONO :

Samuel Eto’o rends-moi mes enfants !

Je suis Audrey Ngono, 29ans, infirmiere, licenciee en philosophie. Deux fois je suis tombee enceinte de samuel eto’o et mes enfants sont portes disparus. Les deux qui me restent de chaque accouchement sont sans acte de naissance ni pension alimentaire

Jai rencontre samuel japprenais a compter mon cycle menstruel.

C’était au nord-cameroun. Il disait quil va mepouser apres le bac. En 2009 jetais en tle javais 17ans. Je tombe enceinte de lui la meme annee. Une echographie faite a garoua et une autre a yaounde revelent que je vais accoucher de huit bebes. Pareil en 2014. Huit!!

Le jour de laccouchement 10infirmieres sont dans la salle une ferme mes yeux pour que je ne vois rien les autres mattrapent telle une voleuse. Quand je sens quelque chose sortir de mes entrailles elles me disent que cest le placenta qui est sorti. Je ne pouvais pas encore savoir quaucun placenta ne sort avant lenfant lui-meme. Et elles sortaient au fur et a mesure chacune avec une serviette en main…Arrivee a la maison ma mere me dit que trois enfants sont a la couveuse.

Quelques jours plutard elle me dit quils sont morts. Je demande a les voir on me dit qune femme qui vient daccoucher ne voit pas ce genre de choses. Et on annonce ailleurs quil est papa. La meme periode..Il les donne a dautres mamans qui nont meme pas connu les douleurs de lenfantement.

Je commence a chercher Dieu dans les eglises de reveil. Mais dans toutes les eglises ou jallais Samuel appelait le pasteur et les diaconeses pour leur dire quil va mepouser quon ne me donne surtout a aucun frere. Une fois en 2011 le pasteur dit quil veut prier et imposer les mains a une certaine Audrey Ngono parce quil a recu un appel et je ne me suis pas levee. Je ne me levais jamais. javais la haine de ce quil ma abandonnee.

Quand je suis en couple avec un monsieur avant 2mois de relation il l’a deja contacte pour le menacer et le monsieur me quitte. Neanmoins en 2014 jaccouche encore cette fois a la maison…et il menleve encore mes enfants avec la complicite des miens. Je ne me tairai plus! Et si un cheveu de ma tete disparais jaccuse Samuel Etoo.

Mes enfants nont jamais eu de cadeaux danniversaire ni de noel. Leur rentree scolaire cest toujours deux mois apres la rentree des autres, leurs freres jumeaux portes disparus le pere perdu dans la nature. Ras-le-bol! Cette fois je parlerai jusqau bout Samuel! Partagez svp les amis.