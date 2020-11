Polémique – Côte d’Ivoire : «Je confirme que toi et moi, on a commencé à baisser de 21 heures 30 à 3 heures 30», Love Gugu enfonce Yvidéro

La web comédienne Yvidero est au cœur d’un énorme scandale qui enflamme les réseaux sociaux depuis quelques jours. Une jeune dame répondant au nom de Love Gugu a récemment révélé avoir eu des relations intimes avec la comédienne.

«Yvidéro, toi et moi, on a commencé à b… de 21 heures 30 à 3 heures 30. Je t’ai b… tu es une lesbienne… Et puis, je vais citer toutes les personnes avec qui tu as couché. Je ne suis pas la première personne avec qui tu as couché. Oui Yvidéro (…) Je ne peux pas mentir», a-t-elle révélé dans une vidéo publiée sur la toile.

Quant à la comédienne, elle a formellement démenti cette information, annonçant des poursuites judiciaires contre Love Gugu.

«Lesbienne là, c’est petit. Aujourd’hui quand quelqu’un veut se faite connaître sur la toile, il s’attaque à Yvidero pour avoir des vues… Quand vous voulez mentir sur quelqu’un, cherchez les bonnes informations… J’aime garçon et je vais toujours aimer garçon, mais ne mettez pas ce genre de saletés sur moi…», a-t-elle craché.

Avant d’ajouter que «le droit va se faire valoir. J’ai fait ce que j’avais à faire. Yvidero que vous voyez là, c’est une entreprise. Vous ne pouvez pas prendre mon image pour me diffamer et puis je vais vous laisser…».

De son côté, Love Gugu semble ne pas être intimidée par les menaces de Yvidero. Celle-ci est revenue à nouveau à la charge en affirmant avoir bel et bien couché avec La Didi.

«Si je dis des contre-vérités, que le Dieu de Isaac et d’Abraham que je prie, ton Allah que tu pries, me foudroie. Oui, je confirme que nous l’avons fait…Je n’ai dit que la vérité. Je n’ai rien inventé. Alors, si pour la vérité, je dois faire la prison, je suis prête à le faire. Le mensonge finit toujours par prendre l’ascenseur, et la vérité, l’escalier», a répliqué Love Gugu.

Qui de Yvidéro ou de Love Gugu dit-elle la vérité ? Ou est-ce un autre buzz pour attirer les regards?