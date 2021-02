Pochettino : «nous avons une équipe qui est prête à jouer ce match»

En conférence de presse ce lundi, Mauricio Pochettino a avoué que le Paris Saint-Germain est prêt pour défier les catalans dans leur jardin.

Arrivé le 2 janvier 2021 après le départ de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino va disputer ce soir son premier match en Ligue des champions et ceci contre une grande équipe. Privé de Neymar et Di Maria, le technicien argentin compte désormais sur Kylian Mbappé pour créer l’exploit et épater le monde.

«J’attends toujours des grands joueurs. Je suis très content avec sa performance depuis 40 jours que nous travaillons ensemble. Chaque joueur doit avoir son rôle et il faut le suivre. Les absences de Di Maria et Ney sont importantes, mais nous avons une équipe qui est prête à jouer ce match. Il faut jouer son rôle de la meilleure façon possible pour gagner ce match, ce qui est notre but», a-t-il expliqué.