Plaisir sexuel au lit : l’ex de DJ Arafat, Emma Lohoues demande aux femmes de ne plus gémir

Le révérend Camille Makosso n’est pas allé par quatre chemins pour interpeler ses concitoyens jeunes amateurs de flammes et de desordre qui jouent au pourrissement dans cette crise électorale ivoirienne.

Le Pasteur de buzz sur les reseaux sociaux ne manque pas d’occasion parfois avec des vidéos sur sa page facebook pour interpeller ses compatriotes à taire les divergences, les tensions pour asseoir un climat de paix.

Dans un direct sur sa page Facebook ce jeudi 05 novembre, il avertit : «j’ai un appartement en France, que j’ai acheté, je suis propriétaire d’une maison en France, mes enfants n’ont pas de problèmes de visa. Donc si le pays brûle, nous qui avons les moyens, on prend notre vol et on va s’installer ailleurs…».

Autrement dit, il est bien nanti pour se donner les moyens d’exister hors de la Côte d’ivoire avec sa petite famille. Mais son desir pressant, son pays ne soit une nouvelle fois, un champ de bataille mais continue d’être un hâvre de paix.

D’ailleurs, il fera remarquer que la couche la plus vulnérable aux tensions, c’est d’abord ceux qui n’ont pas d’occupation pour gagner suffisamment leur vie.

«Remarquez bien. La plupart des personnes qui veulent que le pays brûle, c’est les chômeurs, les va-nu-pieds. Parce que la seule chose qu’ils attendent, c’est le désordre, afin d’aller voler les voitures, piller des magasins, voler ceux qui ont souffert, les hommes d’affaires, les hommes qui ont créé leurs entreprises; tout ce qui les intéresse, c’est ça», se désole Makosso.

Pour finir le général Makosso s’inscrit dans la lignée de grande vision comme celle de Martin Luther King qui use de sa notoriété pour impacter, sensibiliser ses concitoyens à la fois sur le plan social, religieux et politique, pour la promotion de la prospérité spirituelle, financière et sociale.

Vivement la paix dans ce pays qui en a vraiment. Car même, les riches auront du mal à sortir du pays si on ne les a pas pillé dans le désordre qui s’installe en cas de guerre.