PL : soirée cauchemardesque pour Liverpool et Man United !

Pour le compte de la quatrième journée en Premier League, le Tottenham et l’Aston Villa ont véritablement étrillé Mancherster United et Liverpool sur les scores respectifs (6-1) et (7-2).

Mancherster United reçoit une lourde raclée sur son terrain !

En déplacement cet après-midi à Mancherster United, le Tottenham n’a pas eu de compassion ni de réserve avant d’infliger une sanglante déroute aux Reds Devils. Le Mancherster United de façon inopinée a encaissé 6 buts en marquant seulement un et ceci dans les premières minutes.

Cette victoire permet aux Spurs d’occuper la 6e place avec 7 points alors que les Mancuniens ont dégringoler à la 16e place avec 3 points.

Aston Villa atomise sans pitié le Liverpool FC !

Première grande défaite pour Jürgen Klopp et ses poulains pour cette saison. En déplacement chez les Villans ce dimanche soir, les Reds ont leur dose et une bonne douche.

l’Aston Villa de l’international burkinabé Bertrand Traoré s’est moqué du champion d’Angleterre en lui infligeant une lourde défaite sur (7-2). Mohamed Salah qui pensait relevé le défi n’a marqué que les deux buts de la rencontre pour Liverpool.

Buteurs :

Man United : Bruno Fernandes (2 pen) – Tottenham : T. Ndombèlé (4)Son Heung-Min (7)H. Kane (30)Son Heung-Min (37)S. Aurier (51)H. Kane (79 pen)

Aston Villa : O. Watkins (4)O. Watkins (22)J. McGinn (35)O. Watkins (39)R. Barkley (55)J. Grealish (66)J. Grealish (75) – Liverpool : Mohamed Salah (33)Mohamed Salah (60)