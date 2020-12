PL : partage de points pour le derby mancunien !

Dans le cadre de la 12e journée en Liga, le Réal Madrid recevait son homologue de l’Atletico de Madrid pour un duel très épicé. La rencontre s’est soldée en faveur des locaux (2-0).

Le Réal Madrid a déjà pris des informations sur son adversaire. Après dix minutes de jeu avec des occasions frustrantes de la part de Benzema, Casemiro fini par ouvrir le score.

Sur un corner tiré par Kroos, Casemiro prend le meilleur sur son adversaire et envoie une tête au premier poteau (15e, 1-0). Le madrilène lance ainsi le duel.

Les visiteurs dans l’objectif de revenir au score, encaissent un second but. Cette fois-ci, c’est Oblak, le portier Colchoneros qui était à l’oeuvre.

Sur un ballon qui lui revient à l’extérieur de la surface, Carvajal contrôle de la poitrine et enchaîne avec une reprise de volée tendue et à mi-hauteur. Le ballon heurte le poteau puis Oblak avant d’entrer dans le but. 2-0 pour le Real. L’arbitre accorde un contre son camp.

Avec deux buts, la Casa Blanca ne craignait plus rien. Ils ont su gérer le choc jusqu’à la fin en empochant ce trois points très importants. Les poulains de Zinedine Zidane avec ce résultat grimpent ainsi à la troisième place avec 23 points.

Seulement a deux points de l’Atletico de Madrid qui malgré tout reste pour le moment Leader du championnat en attendant le match de Réal Sociedad demain dimanche contre Eibar.