PL : mission accomplie pour l’Aston Villa, Bertrand Traoré buteur !

Les Blues de Lampard ont sombré ce samedi. Arsenal après plusieurs défaites s’est relevés lors de cette 15ème journée avec un résultat satisfaisant (3-1).

Le match a basculé peu après la demi-heure du jeu suite à une faute de Reece-James dans la surface. Le pénalty était inévitable et c’est Alexandre Lacazette qui s’est chargé de le transformer avec succès(34e, 1-0).

Avec ce but, les locaux étaient encore plus motivés. Ainsi, Xhaka va permettre à Arteta de retrouver le sourire grâce à son but inscrit à une minute de la pause (2-0).

De retour des vestiaires, ils vont encore surprendre leur visiteur grâce à une action réussie de Saka à la 56e minute. Malgré les efforts des londoniens rien n’aurait changé.

Puisque, les Gunners étaient bien décidé à gagner. À cet effet, Elneny manque l’une de ses occasions propices de la rencontre pour le quatrième but. Mais aussitôt, Abraham réagi et réduit l’écart (85e, 3-1).

Avec leur dévouement, ils ont encore la chance de revenir dans le match, mais après l’occasion raté par Mount au début, Jorginho aussi gâche un penalty qui pouvait sauver Frank Lampard de cette débâcle. Score final (3-1) !