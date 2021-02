PL : Leicester rabaisse Liverpool

En déplacement ce soir sur la pelouse de Leicester, Jürgen Klopp et ses poulains ont été humiliés de la plus belle manière. Score (1-3) !

Le duel n’a été tendre. Les locaux se sont montrés très imposant face aux Reds qui ont tout tenté. En première période, pas de buts. Mais après la pause, Salah ouvre le bal par l’entremise d’une passe de Firmino (0-1, 67e).

Mais 13 minutes plus tard, Leicester égalise par le biais d’un coup franc frangeux de Maddison (1-1, 80e). En intervalle de 10 minutes, la maison rouge a sombré. Elle a été saccagée par Vardy (2-1, 81e) qui double la mise sur un but facile et Ndidi qui enfonce le clou (3-1, 85e).

Les tenants du titre de la Premier League ont ainsi rétrogradé au classement général en s’eloignant De plus en plus du leader. Le trophée continue de les échapper entre les mains.