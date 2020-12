PL : Leicester et Man United dos à dos !

Rencontre époustouflante pour les Reds Devils. En déplacement à Leicester pour le compte de la 15e journée, ils n’ont pu mieux faire que d’arracher un nul (2-2).

Pas de victoire, ni de défaite, mais résultat moins satisfaisant pour les deux clubs qui se verront rattraper par la patrouille de leurs poursuivants au classement. Et pourtant Rashford et les siens ont bien déroulé.

Il a ouvert le score par le biais d’une petite touchette un peu chanceuse de Bruno Fernandes (0-1, 23e). Mais les locaux répondent de la plus belle manière et sans délai, grâce au pied gauche d’Harvey Barnes (1-1, 31e).

Après la pause, les Foxes ont repris avec vivacité mais, c’est toujours les Reds Devils qui vont d’abord doubler la mise. Et cette fois-ci à l’aide du passeur du premier but.

Bruno Fernandes a été en effet servi par Cavani qui dompte le portier adverse et permet à son club de reprendre l’avantage (1-2, 79e).

Mais face à une équipe déterminée comme Leicester, ils sont très loin de crier victoire. Car, ces derniers vont égaliser le but sept minutes plus tard et arrachent tout au moins un point grâce à Vardy (2-2, 86e). Mieux qu’une défaite.