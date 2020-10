PL : Chelsea terrasse Burnley sans anicroche !

Le Réal Madrid cet après-midi a retrouvé le sourire. Face à Huesca à Berbabeu, le club merengue a pris de l’avance sur le tableau de classement (4-1) grâce à un Éden Hazard qui a déclenché son compteur de but et boosté aussi le trio de Zinedine Zidane.

Dans les quarantaine de minutes, le Belge a trouvé le chemin des filets. Servi par Fede Valverde dans l’axe, Hazard réalisait un magnifique contrôle orienté avant de déclencher une frappe splendide du gauche à 25 mètres. Son premier but de la saison, qui a permis au Real Madrid de respirer.

Puis cinq minutes plus tard, Karim Benzema doublait la mise juste avant la pause, après un centre de Lucas Vazquez et un magnifique enchaînement contrôle du torse et frappe du gauche dans un angle très fermé.

Fede Valverde, déjà passeur sur l’ouverture du score d’Hazard, inscrivait le troisième but après la pause après un service de Karim Benzema dans la surface, face à un Huesca qui a tout de même réussi à réagir un peu plus tard.

Servi par Rafa Mir, David Ferreiro, entré en jeu à la mi-temps, réduisait le score en surprenant Sergio Ramos et en propulsant le ballon au fond des cages de Thibaut Courtois (74e).

Mais ce n’est pas suffisant pour déstabiliser le Real Madrid en fin de seconde période, puisque Karim Benzema inscrivait un second but à la 90e minute après une remise de la tête de Rodrygo. Le jeune Brésilien avait été trouvé au second poteau par Marcelo. Une victoire qui permet aux Madrilènes de reprendre la tête du classement de Liga (avec toujours un match en retard).