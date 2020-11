PL : Chelsea dompte Newcastle, Aston Villa cale à domicile !

Pour le point des rencontres de cet après-midi en Premier League, on peut retenir une victoire difficile de Chelsea face à Newcastle (2-0), pendant que le pire s’est produit chez Aston Villa sur une défaite (1-2).

Les Blues de Frank Lampard l’ont emporté ce samedi, mais un peu difficile. Ils ont trouvé le chemin des filets sur un premier but de contre son camp marqué par Fernandez (10e). Ensuite, les Londoniens doublent la mise en seconde période sur une bonne prestation de Abraham (65e). Score final (0-2). Le Chelsea peut d’abord sourit !

Du Côté de l’Aston Villa, ses derniers ont été menés à domicile. Welbeck, l’attaquant de Brighton ouvre le score à la 12e minute. L’Aston Villa répond juste après la pause par le biais de Konsa (47e). Mais ceci n’arrêtait pas les visiteurs, ils en rajoutent un second but dix minutes plus tard signé March (56e). Score final (1-2). L’Aston Villa a cependant, du fil à retordre.