PL : avec Thomas Tuchel, Chelsea dompte Everton et reste invincible (vidéo résumée)

En clôture de la 27e journée en Première League, Chelsea recevait l’équipe d’Everton. Les Londoniens l’ont remporté sur 2 buts à 0.

Soirée mal barrée pour James Rodriguez et les siens. Ils été battus par les Blues qui sont devenus dangereux depuis l’arrivée de Thomas Tuchel.

Lors de la 26e journée, ils sont allés corriger Liverpool dans son propre jardin (0-1) et comme ils ne pensent pas s’en arrêter là, ils poursuivent leur sans faute avec une victoire méritée (2-0).

Les Londoniens ont ouvert le score par un premier but marquer par Godfrey, contre son camp (31e). En seconde période, avant le deuxième but de Jorginho (65e, Pen), Havertz avait pensé doubler la mise, mais son but a été refusé (55e).

Revivez en vidéo, les temps forts de la rencontre