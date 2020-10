Piqué par un moustique, il voit la taille de sa jambe multipliée par 5 (photo)

Piqué par un moustique lorsqu’il était enfant, un Cambodgien a vu sa jambe gauche grossir à un point tel qu’aujourd’hui elle est cinq fois plus grosse qu’elle ne devrait être. L’infection est malheureusement aujourd’hui si avancée qu’il va devoir vivre ainsi jusqu’à la fin de ses jours.

Agé de 27 ans, Bong Thet n’a pas d’autre choix que de traîner son membre douloureux jour après jour sur le sol de sa maison, qu’il partage avec toute sa famille, dans la province de Kampong Chhnang, non loin de la capitale Phnom Penh.

Bong Thet se trouve dans cet état depuis plus de vingt ans. Lorsqu’il avait 6 ans, ce passionné de football a commencé à passer toutes ses journées à courir pieds nus après le ballon.

Interviewé par le quotidien britannique The Daily Mail, le jeune homme a expliqué que la tumeur avait commencé à se développer à cette époque à partir de petites blessures au pied, que ses parents avaient estimées bénignes parce qu’ils pensaient qu’elles étaient normales avec le football.

Mais tout n’a fait qu’empirer. De petites bosses ont commencé à se développer autour de son pied jusqu’à recouvrir totalement sa jambe à l’âge de 12 ans. Les parents de Bong Thet, qui travaillaient dans une usine voisine, n’avaient malheureusement pas les moyens de payer des soins médicaux.

