Peter Okoye : sèchement critiqué par les internautes, le chanteur nigérian répond

La superstar tanzanienne Naseeb Abdul Juma, connue professionnellement sous le nom de Diamond Platnumz, a profité de l’occasion pour révéler de nouveaux détails passionnants sur le remix de sa chanson, Number One, mettant en vedette le chanteur nigérian Davido.

S’adressant à Nairobi News, le chanteur a expliqué comment il avait failli faire faillite en 2013, à un moment où sa carrière musicale avait commencé à s’épanouir.

Le joueur de 31 ans déjà célèbre en Afrique de l’Est et centrale a décidé de tenter sa chance en Afrique de l’Ouest et c’est là que Davido est entré en jeu. En septembre 2013, Platnumz a sorti sa chanson à succès Number One, qui compte à ce jour 7 millions de vues sur YouTube.

«Avec Number One, je suis allé 10 fois plus haut et j’ai dépensé environ 30 000 dollars (11,4 millions de nairas) pour amener l’équipe vidéo d’Ogopa Djs au Cap, en Afrique du Sud, et tourner ma vidéo.

Sa décision de mettre Davido sur un remix de la chanson l’a vu presque en faillite car il a dû emprunter à la banque pour enregistrer le clip de la chanson.