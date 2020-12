Peter Okoye et Peter Odemwingie : les deux frères se battent sur les réseaux sociaux

Ancien international nigérian, Peter Odemwingie et musicien populaire, Peter Okoye se sont tournés vers les réseaux sociaux pour se battre.

Cela a commencé lorsque l’ancien attaquant nigérian, Peter Odemwingie, a profité de son histoire Instagram pour faire une remarque négative sur le chanteur nigérian populaire, Peter Okoye.

Dans son article, l’ancien footballeur nigérian a écrit: «@peterpsquare, vous volez des gens en plein jour avec vos affaires absurdes et maintenant vous voulez leur prendre même Noël? Vous ne craignez pas du tout Dieu?»

Réagissant à la publication d’Odemwingie, Okoye a également profité de son histoire Instagram demandant à ses 10 millions d’abonnés de prier pour le footballeur car «tout ne va certainement pas bien avec lui».

Dans un message direct qu’il a envoyé à Osaze via Instagram qu’il a partagé en ligne, Okoye a déclaré que le footballeur avait l’air malade et avait besoin d’aide.

Okoye a écrit: «Frère, j’ai essayé d’ignorer, mais je suis tellement déçu de toi! Si vous êtes maintenant proche de Dieu, cela ne vous fait pas sentir que les autres sont proches du diable! Je possède une plate-forme de loterie enregistrée et sous licence, comme tout autre individu le fait ici et à l’étranger.

Mais venir déverser ces ordures simplement parce que vous vous sentez plus proche de Dieu! Ma musique ne t’a jamais rapproché de ça, ton Dieu en particulier! Bro vous avez été période de lavage de cerveau! Vous avez l’air malade et vous avez besoin d’aide? Apprenez à vous occuper de vos affaires et concentrez-vous sur cela, votre Dieu et votre vie! DÉÇU.»

Cependant, lorsque The Punch a appelé Peter Okoye, pour de plus amples commentaires, son assistant personnel, Charles Abi, a simplement déclaré que son patron n’était pas disponible pour commenter la question.

Abi a simplement dit: «Mon patron n’est pas disponible, désolé. Je n’ai pas vu mon patron aujourd’hui. Vous ne pouvez pas rappeler car il ne sera pas ici. Il a voyagé; il n’est pas en ville et je pars jusqu’à l’année prochaine.