«Personne ne se soucie de vous», Yemi Alade nigeriane conseille ses fans

Dinho et Nole sont définitivement deux des sportifs les plus célèbres au monde et au cours de leur carrière, ils ont fait fortune.

En raison de leur talent, Novak Djokovic et Ronaldinho sont deux des sportifs les plus célèbres de la planète Terre. Au cours de leurs carrières respectives, ils ont gagné des millions et des millions de dollars, et cela se voit dans leurs modes de vie.

La star brésilienne qui a marqué les années 2000 et joué en Europe pour le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et l’AC Milan a créé en collaboration avec Nike sa marque internationale R10 lorsqu’il était joueur, qui disposait d’une gamme très étendue de produits liés au football. et les sports. C’est l’une des façons dont il a fait fortune.

Une fortune que Ronaldinho a dépensée de différentes manières: l’une d’elles dans des voitures de luxe. Entre certaines machines comme sa Bentley Continental, son Hummer H2 et sa Mercedes W212, celle qui se démarque le plus est la Bugatti Veyron, capable de vitesses de 407 kilomètres à l’heure. Vaut 1 million de dollars.

Novak Djokovic, qui a récemment remporté l’Open d’Australie et atteint son 18e titre du Grand Chelem, possède également une collection de voitures très luxueuses et chères.

Bien qu’il ait des voitures merveilleuses comme Audi, BMW et Mercedes, la plus chère qu’il possède est une Bentley (225 millions de dollars). Pas aussi cher que celui de Ronaldinho.

Novak Djokovic vient de remporter l’Open d’Australie

En tête de liste des véhicules, nous avons trouvé Floyd Mayweather, le promoteur de boxe professionnel américain et ancien boxeur qui comptait plus de 15 voitures de grande valeur qui ajoutent la fortune de 20 millions de dollars. Outre les Bugattis, la Rolls-Royce, les Ferrari et les Lamborghini, nous pouvons également trouver un jet privé.