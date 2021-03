«Personne ne peut m’arracher ma femme Eudoxie Yao», Grand P

À Paris, un vétérinaire a été surpris en flagrant délit en train de coucher avec des chiens. Ce dernier a ensuite fait des confidences aux confrères du site 24jours et demande que ceci soit un secret.

Selon le site, la vidéo du vétérinaire en plein ébat sexuel avec le chien a été prise par un confrère. Ce dernier l’a balancé à la rédaction qui a interrogé à son tour le médecin. L’homme est passé aux aveux et demande aux confrères que cette information soit un secret afin que sa famille ne soit pas au courant.

«Un vétérinaire renommé de Paris au nom de France que nous avons retenu a avoué notre rédaction en chef ce matin après avoir été filmé par une caméra alors qu’il couchait avec plusieurs chiens.

L’homme a été pris en flagrant délit lorsque l’un de nos correspondants en a pris une vidéo et nous l’a envoyé pour publication. Lorsque nous avons montré à l’homme la vidéo de l’incident, il nous a avoué ce qu’il faisait depuis 23 ans en service.

Il nous a supplié de ne pas partager la vidéo en ligne car cela allait trop ternir sa réputation en nous promettant d’arrêter de dormir avec des chiens.

Il a dit que les chiens pour lui étaient comme les femmes pour un coureur de jupons. Il aime ces animaux plus que toute autre chose depuis son enfance. Il a eu un petit chiot quand il était enfant et ils dorment toujours ensemble et depuis eux, il a décidé de devenir vétérinaire.

Il nous a dit qu’il était tombé amoureux d’un berger allemand il y a 11 ans et qu’ils dormaient ensemble jusqu’à sa mort il y a 6 ans et depuis, il ne peut trouver de consolation qu’en couchant avec d’autres chiens.

”Je suis marié et père de trois enfants. ma femme ne le sait pas et j’enlèverai ma vie s’ils en entendent parler” dit l’homme en larmes

Nous avons promis au vétérinaire de ne pas publier la vidéo, de ne partager aucune information concernant l’incident avec quiconque tant qu’il arrête de le faire et il a accepté de nous promettre de ne plus jamais le répéter».