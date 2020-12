«Personne en charge au Nigeria», le professeur Wole Soyinka

L’acteur américain populaire, Tommy ‘Tiny’ Lister, qui était connu pour son personnage intimidant Deebo dans les films du «vendredi», est décédé à 62 ans.

La manager de Lister, Cindy Cowan, a déclaré que l’ancien lutteur professionnel avait été retrouvé inconscient à son domicile de Marina Del Rey, en Californie, jeudi après-midi. Il a été déclaré mort sur les lieux, rapporte apnews.com.

Cowan a déclaré que Lister avait reçu un diagnostic de COVID-19 plus tôt cette année. Elle a déclaré que l’acteur avait vaincu le virus, mais il est tombé malade il y a environ une semaine et a récemment eu du mal à respirer.

La cause du décès n’a pas été dévoilée et le bureau du coroner enquête. «C’était un gentil géant. Il avait un sourire aussi large que vous pouvez l’imaginer. Il va manquer à beaucoup. Nous sommes tous dévastés», a déclaré Cowan.

Lister a commencé sa carrière en tant que lutteur professionnel, mesurant 6 pieds 5 pouces avec de larges épaules à environ 275 livres. Ses premiers rôles comprenaient la série de football HBO «1st & Ten» ainsi que des apparitions au cinéma dans «Beverly Hills Cop II», qui mettait en vedette Eddie Murphy, et «No Holds Barred», le film de 1989 où son personnage Zeus défie Hulk Hogan dans un match de lutte.

L’acteur, qui était aveugle de l’œil droit depuis sa naissance, a combattu Hogan dans la Fédération mondiale de lutte dans un match réel après la sortie du film «No Holds Barred». Il a également eu un court passage dans la World Championship Wrestling sous le nom de Z-Gangsta.

Cependant, le rôle le plus notable de Lister est venu dans le film de 1995 d’Ice Cube «Friday» et sa suite cinq ans plus tard. Il a décrit le rôle de Deebo, un criminel connu comme l’intimidateur du quartier qui terrorisait ses voisins par l’intimidation et la peur. Son personnage était connu pour sa tristement célèbre réplique «Soyez assommé comme votre père le faisait».

«RIP Tiny «Deebo» Lister. L’intimidateur préféré des États-Unis était un artiste né qui entrerait dans le personnage à la baisse d’un chapeau terrifiant les gens devant et hors caméra. Suivi d’un grand sourire et d’un rire. Merci d’être un bon mec dans l’âme. Tu me manques déjà», a déclaré Ice Cube jeudi soir via Instagram.

Lister est également apparu dans «The Fifth Element», «The Dark Knight» et «Austin Powers in Goldmember». «La WWE est attristée d’apprendre que Tom» Tiny «Lister, connu sous le nom de Zeus dans l’univers de la WWE, est décédé aujourd’hui», a déclaré la WWE dans un tweet.

Le natif de Compton, en Californie, était une star de l’athlétisme qui est devenu le champion du lancer du poids de la NCAA Division II en 1982 alors qu’il fréquentait la California State University, Los Angeles. Il a brièvement joué au football avec les New Orleans Breakers de la United States Football League.