Pelé a explosé après la controverse avec les records que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi l’ont battu

La légende brésilienne a parlé des records perdus contre les Portugais et l’Argentine qui ont généré la polémique.

Pelé était l’un des plus grands joueurs de football de tous les temps. Le Brésilien s’est transformé en légende, étant celui qui a remporté le plus grand nombre de Coupes du monde avec trois conquêtes.

Il est même comparé à certains grands joueurs historiques, comme Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Alfredo Di Stéfano ou Cristiano Ronaldo, et beaucoup disent qu’il gagne contre eux.

Les disques de Pelé, qui a joué professionnellement de 1957 à 1977, sont toujours des atouts de nos jours. La semaine dernière a été difficile pour l’idole, qui a vu comment deux de leurs plus grandes réalisations ont été dépassées par Cristiano et Messi, et un scandale a été provoqué par la presse.

CR7 a marqué son 758 but dans sa carrière professionnelle, en battant Pelé, qui était le deuxième meilleur buteur de tous les temps. Messi a marqué 644 pour le FC Barcelone, battant le record du Brésilien qui était celui qui a marqué le plus pour une seule équipe à son époque à Santos. Deux grandes conquêtes désormais écrasées.

La presse internationale du monde entier a assuré que Pelé avait fait le point sur sa bio sur Instagram après avoir perdu les records dans lesquels il avait établi qu’il avait marqué 1283 buts en tant que joueur professionnel.

Après avoir été accusé, l’ex-footballeur lui-même a écrit sur Twitter que le message était rédigé depuis qu’il a ouvert son compte et qu’il n’a pas été modifié, comme le rapporte la presse.