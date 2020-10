Pays-Bas : Venlo lapidé et crucifié par Ajax Amsterdam (13-0) !

Auteur du premier but catalan au cours du Clásico ce samedi, Ansu Fati, le jeune joueur de 17 ans de la Roja devient le plus jeune buteur de l’histoire des Clásico.

Alors que le FC Barcelone était dominé déjà à la 5eme minute par le Réal Madrid, Ansu Fati revient à la charge trois minutes plus tard (8e) et inscrit le but égalisateur (1-1). Avec ce but, Ansu Fati devient le plus jeune buteur de l’histoire des Clásico !