Patrice Talon : «notre système éducatif forme la plupart de nos enfants au chômage»

Le Président de la République du Bénin, Patrice Talon lors du dernier discours de son quinquennat a fait un bilan sur plusieurs points dont l’un d’entre eux évoque la situation du secteur éducatif du Bénin à son état actuel. Selon le chef de l’État, le système éducatif reste toujours préoccupant mais sera redressé d’ici peu.

À la prise de sa fonction en 2016, le Président Patrice Talon a pris certaines décisions entrant dans le cadre de l’amélioration du système éducatif qui se portait très mal. Visiblement, sur les 5 années de sa gouvernance, il a été constaté que ses réformes ont porté leur fruits.

Mais, la situation reste toujours préoccupante malgré les efforts fournis «Dans le secteur éducatif, notre situation demeure globalement préoccupante. Même si le taux de scolarisation de nos enfants paraît de plus en plus satisfaisant, la couverture de nos besoins en infrastructures et surtout en enseignements demeure insuffisante à tous les niveaux», a précisé le Président de la République.

Il indique par ailleurs, que le problème principal qui mélange la gestion de ce secteur est «d’ordre structurel».

Par conséquent, le chef de l’État reconnaît que «notre système éducatif forme la plupart de nos enfants au chômage et n’offre pas à notre économie la main-d’œuvre qualifiée dont elle a besoin pour se développer et créer de la richesse».

Cependant, «Il urge de remédier à cela en remplaçant la majorité de nos établissements secondaires et universitaires actuels par des collèges, des lycées et des écoles supérieures techniques et professionnels».

Une belle réforme déjà «engagée et sera bientôt popularisée, sachant que des investissements massifs sont déjà en cours de mise en œuvre dans ce cadre», a assuré le Président Patrice Talon devant le parlement ce mardi 29 décembre 2020 à Porto-Novo, capitale du Bénin.